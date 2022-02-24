الضيف الوكرواي تحصل على ركلة جزاء نفذها أوميد إبراهيمي بنجاح مانحاً التقدم للوكرة في الدقيقة الثانية عشرة.



قبل أن يتعزز تقدم الزوار بهدفٍ ثانٍ حمل توقيع حازم شحاته عند الدقيقة الرابعة والعشرين.

الحكمُ وبمساعدةِ تقنية الفار أعلن عن ركلة جزاء ثانية للوكرة ترجمها عمر علي لهدفٍ ثالث في الدقيقة الثانية والثمانين قبل أن يعود اللاعب ذاته ليختتم الرباعية في الوقت المبدد من اللقاء.

وفي مباراة أخرى حقق الغرافة فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الريان بثلاثة أهداف لاثنين.

النجم الكولومبي خاميس رودريغيس منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وعدل المهدي علي النتيجة لمصلحة الغرافة بهدف أحرزه في الدقيقة السابعة والأربعين وفي الدقيقة الخامسة والخمسين أخذ المضيف الأسبقية بهدف دونه الشيخ دياباتي.

لكن هاشم علي أعاد التكافؤ للقاء بإحرازه الهدف الثاني للريان في الدقيقة الثانية والسبعين.



وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نايف الحضرمي في الدقيقة الثانية والثمانين، وهو ما استغله الغرافة ليحرز هدف الانتصار قبيل نهاية المباراة عبر الجزائري سفيان هني.

وتعادل الخور أمام مستضيفه العربي بهدف لهدف، الضيوف كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف جمعة الحبسي في الدقيقة الثلاثين، وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والسبعين بهدف أداما ديوماندا.

