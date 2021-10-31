في المباراة الأولى استعاد فريق المدرب الإسباني تينتين ماركيس نغمة الانتصارات عقب تعادل سلبي مع قطر في المرحلة الماضية، لينفرد بالمركز الرابع رافعاً رصيده إلى النقطة 15 بفارق نقطة عن العربي الثالث.

في المقابل، عاد الغرافة للتعثر بعد فوز عريض على حساب الخور 5-صفر في المرحلة السابعة، ليتجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الخامس.

ورغم الأفضلية التي سجلها الغرافة على مستوى الاستحواذ والوصول، أجاد الوكرة التعامل مع منافسه وأغلق المناطق الخلفية معتمداً على مرتدات سجل من إحداها البديل عبد الغني منير هدف المباراة الوحيد بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس يوسف حسن (65).

وفي مباراة أخرى، تعادل أم صلال مع السيلية سلباً في المباراة الأولى لمدربه الجديد رزق الذي تولى المهمة بعد إقالة البرازيلي سيرجيو فارياس عقب الخسارة من السد 1-3.

ورفع أم صلال رصيده إلى النقطة السادسة من التعادل السادس مقابل خسارتين، ليحتل المركز الثامن، في حين بلغ السيلية النقطة الخامسة في المركز قبل الأخير.