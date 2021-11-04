الغموض يكتنف مستقبل تشافي من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 10:45 1:00 دقيقة أكد الإسباني تشافي إيرنانديث مدرب السد القطري بعد مباراة فريقه أمام الدحيل في الدوري المحلي أنه يرغب في العودة إلى إسبانيا والبدء بتدريب برشلونة، لكنه في الوقت ذاته يحترم العقد الذي يربطه بناديه. مقابلات دوري نجوم قطر برشلونة السد القطري تشافي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة برشلونة يعلن إصابة لاعبيه ديمبيلي وديست 1:05 دقيقة إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة 3:09 دقيقة توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة 2:24 دقيقة "الثأر" شعار روما في مواجهة بودو/غليمت 1:16 دقيقة آرون كريسويل في حوار حصري على beIN SPORTS 3:28 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو 1:00 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل تشافي 0:35 دقيقة دورة باريس للماسترز: بداية موفّقة لمدفيديف 1:06 دقيقة كوري وإمبيد يقودان سيكسرز للفوز على بولز 0:40 دقيقة المنتخب الروسي يبلغ نصف نهائي "كأس بيلي جين كينغ"