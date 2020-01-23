الغرافة يكبّد الريان الخسارة الأولى في الموسم January 23, 2020 19:16 0:57 دقيقة كبّد الغرافة ضيفه الريان أول خسارة في الدوري القطري هذا الموسم بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة المحلية ليحرمه من الانقضاض مؤقتا على الصدارة. وضمن نفس المرحلة انتصر الأهلي على السيلية بهدف دون رد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ليفربول يكبح "شراسة" وولفرهامبتون 0:28 دقيقة فالنسيان يضمّ الموريتاني علي عبيد إلى صفوفه 0:26 دقيقة هازارد يعود إلى تدريبات ريال مدريد 0:57 دقيقة الغرافة يكبّد الريان الخسارة الأولى في الموسم 1:52 دقيقة البحرين تتغلّب على السعودية وتبلغ نصف النهائي 10:40 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة إصابة حارس برشلونة نيتو في كاحله 0:44 دقيقة أرض محايدة لأندية إيران في الدور التمهيدي 0:29 دقيقة النيجيري فيكتور موزيس رسمياً في انتر ميلان 0:29 دقيقة وليد الركراكي مدرباً جديداً لفريق الدحيل