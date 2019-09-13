افتتح يانيك ساغبو النتيجة لأم صلال في الدقيقة الخامسة والعشرين ثم عادل محمد صلاح النيل النتيجة للعربي في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن ينجح آرون غونارسون من إضافة الهدف الثاني للعربي في الدقيقة الخامسة والأربعين، وفي الدقيقة التاسعة والأربعين نجح التونسي حمدي الحرباوي في إضافة الهدف الثالث للضيوف .. وفي الدقيقة الخامسة والخمسين أمضى بيير ميشيل لاسوغا على هدف العربي الرابع قبل أن يسجل لاعب أم صلال عادل الرحيلي هدفا في مرماه في الدقيقة الخامسة والستين مانحا العربي الهدف الخامس.