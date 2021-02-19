العربي يعلن عن إصابة هالغريمسون بـ"كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS February 19, 2021 11:05 0:27 دقيقة أعلن نادي العربي القطري عن إصابة مدرب الفريق، الأيسلندي هيمير هالغريمسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". تقارير إخبارية العربي القطري هيمير هالغريمسون -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة أياكس يقلب الطاولة على ليل 6:19 دقيقة رينجرز يخرج منتصراً من معركة أنتويرب 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي 4:37 دقيقة يونايتد يهزم سوسييداد ويضع قدماً في ثمن النهائي 0:29 دقيقة تونس تهزم ناميبيا في كأس أمم إفريقيا للشباب