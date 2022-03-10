وسجل للعربي كل من الغابوني آرون بوبيندزا (59) والتونسي يوسف المساكني في الدقيقة 61.

ورفع العربي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، في المقابل توقف رصيد أم صلال عند 25 نقطة.

وفي مباراة أخرى، أبقى السيلية على حظوظه للبقاء ضمن فرق النخبة وخوض مباراة تفادي الهبوط بفوزه على الغرافة 3-2 في مباراة مثيرة.

وجاءت أهداف السيلية بواسطة محمد صلاح النيل (16) ومحمد مدثر (24) وإدريس فتوحي (76) فيما سجل هدفي الغرافة شيخ دياباتي (2) وأحمد علاء الدين 45+1.

وودع الخور دوري نجوم قطر رغم فوزه على نادي قطر بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة لاسوغا في آخر أنفاس المباراة.

واختتم الدحيل مبارياته في الدوري بتعادل سلبي مع ضيفه الأهلي.