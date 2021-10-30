

وافتتح التسجيل فارشيد إسماعيلي لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والأربعين.

ومع الدقيقة الرابعة والخمسين ضاعف عبد الرحمن فهمي مصطفى النتيجة بهدف ثان قبل أن يقلص يوهان بولي الفارق في الدقيقة التاسعة والستين.

وفي الوقت المبدد تحصل خاميس رودريغيس على البطاقة الحمراء لتنتهي القمة بفوز العربي.



من جهته تغلب السد على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

حسن الهيدوس قص شريط الاهداف في الدقيقة الرابعة والعشرين قبل ان يضاعف بغداد بونجاح النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الرابعة والخمسين ومع الدقيقة الثامنة والستين قلص الأهلي الفارق عبر باتريك ايزي من ركلة جزاء قبل أن يسجل أندريه أيو الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين ختم بغداد بونجاح النتيجة بهدف رابع للسد من ركلة جزاء أخرى.

وحقق الدحيل فوزاً صعباً على ضيفه قطر بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد.

الإسباني "خافي مارتينيث" منح التقدم لنادي قطر في الدقيقة الخامسة عشرة، لكن "نام تاي هي" أدرك التعادل للدحيل في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يوقع زميله مايكل أولونغا هدفَ الفوز في الدقيقة السابعة والأربعين ليضيفَ الدحيل ثلاثَ نقاط لرصيده.