ويدين العربي بفوزه لنجمه التونسي يوسف المساكني الذي دوّن هدف المباراة الوحيد قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي مانحاً فريقه فوزاً رفع رصيده إلى ست نقاط.

وفي الجولة ذاتها تعادل أم صلال مع الأهلي بهدف لمثله. الدولي العراقي أيمن حسين دون أول أهداف فريقه في اللقاء عند الدقيقة الثالثة، وتعرض علي قادري لاعب الأهلي للطرد عند الدقيقة 63 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، غير أن زميله باتريك إيزي خطف هدف التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفاجأ الشمال ضيفه قطر وفاز عليه 2-1 ليحصد أولى نقاطه متجاوزاً الخسارتين اللتين مني بهما في مستهل مشواره هذا الموسم أمام الغرافة والسيلية، وليقفز الى المركز السادس في الترتيب العام.

