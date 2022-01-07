الشمال يتغلّب على السيلية من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 21:13 1:02 دقيقة حقق الشمال فوزاً مهما على مضيفه السيلية بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر. وفي مباراة أخرى تعادل الغرافة مع ضيفه الأهلي بدون أهداف. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الغرافة السيلية الأهلي القطري الشمال -آخر الفيديوهات 4:48 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - "سيتي" إلى الدور الرابع 2:41 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة بوردو بنجاح 0:58 دقيقة غياب الجمهور شبح يؤرق مسؤولي الكرة الإيطالية 0:22 دقيقة بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الكاميرون 1:02 دقيقة الشمال يتغلّب على السيلية 0:24 دقيقة وست هام يمدّد عقد ميكيل أنطونيو حتى عام 2024 0:43 دقيقة الحضري يطمئن جماهير "الفراعنة" بعد إصابته بكورونا 0:33 دقيقة الكشف عن قائمة المنتخب السوداني لـ"كان 2021" 0:44 دقيقة "كاف" يقرّر زيادة الجوائز المالية لـ"كان 2021" 0:29 دقيقة الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي"