عبد الكريم حسن دوّن الهدف الأول للسد مبكراً عند الدقيقة الثانية، ثم لعب السد بعشرة لاعبين بعد أن تحصل "أكرم عفيف" على بطاقة حمراء عقب العودة إلى تقنية الفار وعند الدقيقة الخامسة والعشرين ضاعف "رودريغو تاباتا" النتيجة،

ثم تكفل المخضرم "سانتي كاثورلا" بتدوين الهدف الثالث للزعيم مع حلول الدقيقة الرابعة والسبعين، وسرعان ماقلص الغرافة الفارق بهدف جابرييل بيريس بعدها بدقيقتين ثم أحرز البديل الغاني أندريه آيو الهدفين الرابع والخامس للسد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

انتصار رفع رصيد السد إلى النقطة الثالثة والأربعين في الريادة فيما تجمد رصيد الغرافة عند ست وعشرين نقطة

وواصل الدحيل ملاحقة السد المتصدر وحقق فوزاً كبيراً على مستضيفه الريان بأربعة أهداف دون مقابل.

نام تاي هي افتتح التسجيل لمصلحة الدحيل عند الدقيقة الحادية والعشرين، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربع دقائقَ أضاف أولونغا الهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعبُ ذاتُه ليضيفَ هدفه الشخصي الثاني والثالث للدحيل عند الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدها دوّن محمد موسى اسمه ضمن هدافي المباراة عندما اختتم النتيجة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وتغلب الوكرة على ضيفه السيلية بهدفين لهدف واحد.

افتتح أصحابُ الأرض باب التسجيل بفضل جيلسون في الدقيقة الثالثة و الثلاثين، ليضيف بعدها محمد بن يطو الهدف الثاني للوكرة في الدقيقة الخامسة و الثلاثين، و شهدت نهاية الشوط الأول تلقيَّ لاعبِ الوكرة محمد عياش بطاقة ً حمراءَ تحصل على إثرها السيلية على ركلة جزاء نفذها دريس فتوحي بنجاح مقلصاً الفارق.