

الإسباني سانتي كاثورلا افتتح خماسية الزعيم بهدف في الدقيقة السابعة والعشرين.

وبعد الإستراحة بتسع دقائق عزز الجزائري بغداد بونجاح النتيجة بتوقيعه الهدف الثاني قبل أن يعود كاثورلا ليُوَقع على الثالث في الدقيقة الستين.

الهدف الوحيد للخريطيات جاء بقدم المغربي رشيد تيبركانين عند الدقيقة الرابعة والستين.

وبهدف في مرماه أهدى النيجيري جيمس سلامي الهدف الرابع للسد في الدقيقة الحادية والسبعين قبل أن يختتم أكرم عفيف خماسية السد قبل نهاية الوقت القانوني بست دقائق.



من جهة أخرى، استهل الريان موسمه بتعادل مع مضيفه السيلية بهدف لمثله.

تقدم السيلية في الدقيقة الثامنة والعشرين بهدف الدولي العراقي مهند علي كاظم وعادل الريان النتيجة عبر مدافعه دامي تراوري في الدقيقة الثانية والخمسين.

