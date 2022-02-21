ورفع السد رصيده إلى 52 نقطة بعد أن حقق فوزه السابع عشر في المسابقة مقابل تعادل وحيد علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة منذ بداية الموسم الحالي.

مهرجان أهداف

وافتتح أكرم عفيف التسجيل للسد في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء إثر اصطدام الكرة بيد مدافع الأهلي محمد حسين كنعاني الذي تلقى البطاقة الحمراء نتيجة لذلك في الدقيقة 25.

وانهارت دفاعات الأهلي تماماً عقب طرد كنعاني، واستغل لاعبو السد ذلك على أفضل ما يكون ففي الدقيقة 33 تمكن خوخي بوعلام من تسجيل الهدف الثالث من متابعة رائعة لكرة عرضية أسكنها مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة 36 أضاف النجم الإسباني سانتي كازورلا الهدف الرابع بعد انفراد تام بحارس الأهلي يزن نعيم.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل بيدرو كرة عرضية متقنة انقض عليها المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح برأسه معلناً تسجيل الهدف الخامس للسد في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني انتفض الأهلي محرزاً هدفين متتالين رغم النقص العددي في الدقيقة 51 عن طريق عبد الرشيد عمارو، ثم الدوكالي الصيد في الدقيقة 61، قبل أن يرد السد سريعاً عبر مهاجمه نجم المنتخب الغاني أندريه أيو بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 62 مستغلاً تمريرة حاسمة من رودريغو تاباتا.

وأضاف يوسف عبد الرزاق الهدف السابع للسد من ضربة رأس سددها من الوضع طائراً في الدقيقة 77، قبل أن يعود أيو ويحرز الهدف الثاني له والثامن للسد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وبذلك احتفظ السد بلقبه بطلاً لدوري نجوم قطر حيث كان توج به في الموسم الماضي (2020-2021) بعد أن أحرز المركز الأول وقتها برصيد 60 نقطة.

