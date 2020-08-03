السد ينتصر ويقلص الفارق مع الريان من قبل beIN SPORTS August 3, 2020 19:17 1:52 دقيقة حقق السد فوزاً مهماً على حساب مضيفه الأهلي بهدف دون رد، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري القطري، ليقلص حامل اللقب الفارق عن الريان، صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط. الملخصات الدوري القطري السد الأهلي القطري -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة الدوري الإيطالي ينطلق في 19 سبتمبر المقبل 0:37 دقيقة محكمة التحكيم الرياضي ترفض شكوى الإمارات ضد قطر 0:36 دقيقة تصاعد احتمالات مشاركة ديبالا مع يوفنتوس أمام ليون 2:16 دقيقة كونتي ينفي ارتباطه بيوفنتوس ويهدد 1:52 دقيقة السد ينتصر ويقلص الفارق مع الريان 2:52 دقيقة سان جيرمان يصبو للقب أمجد الكؤوس الذي طال انتظاره 2:23 دقيقة برشلونة يبحث عن لقب دوري الأبطال لإنقاذ موسمه 3:26 دقيقة تطلعات مانشستر يونايتد بعد المركز الثالث في الدوري 1:12 دقيقة كيف سيلعب زيدان في لقاء مانشستر سيتي؟ 1:35 دقيقة الاتحاد الإفريقي يحدد مواعيد المسابقات القارية