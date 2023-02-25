

حسن الهيدوس افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من شوط المباراة الأول من ركلةٍ حرةٍ مباشرة.

وشهدت المباراة طرد لاعب نادي قطر عمر العمادي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الخمسين بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وضاعف أكرم عفيف النتيجة للسد بحلول الدقيقة الثانية والخمسين، قبل أن يطرد بدر بانون من صفوف نادي قطر بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عند الدقيقة الخامسة والستين.

وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى خمس وعشرين نقطة، فيما تجمد رصيد نادي قطر عند ثلاث وعشرين نقطة.

