السد يقلـب الطاولة على العربي من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 20:12 0:57 دقيقة قلـب السد تأخره أمام العربي بهدف إلى فوز بستـة أهداف لواحد ، في مباراة مؤجلة عن الجولة الخامسة من الدوري القطري. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ميلان يتعادل سلبياً وأتالانتا يواصل الإبداع 3:56 دقيقة هاتريك كريستيانو رونالدو يطير بيوفنتوس فوق كالياري 2:48 دقيقة صراع قضائي حول نتيجة انتخابات نادي الوحدات 2:15 دقيقة آيندهوفن يواصل معكسره الشتوي في الدوحة 2:12 دقيقة صدام قوي بين نابولي وضيفه إنتر 1:11 دقيقة اتحاد الكرة الصيني يقدّم المدرب الجديد للمنتخب 2:04 دقيقة حضور جماهيري لافت لمعسكر بايرن ميونيخ في الدوحة 2:30 دقيقة برشلونة يجري حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهيره 2:44 دقيقة آرسنال يريد استغلال صحوته لتخطي عقبة ليدز يونايتد 11:55 دقيقة موجز الأخبار