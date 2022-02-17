السد يقترب من التتويج باللقب من قبل beIN SPORTS February 17, 2022 19:20 0:28 دقيقة بات السد على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري القطري، بفوزه على نادي قطر بهدف وحيد في مباراة مؤجلة عن الجولة الثالثة عشرة. تقارير إخبارية السد نادي قطر -آخر الفيديوهات 3:44 دقيقة ريال بيتيس يعود بفوز ثمين من أرض زينيت 0:27 دقيقة باوتيستا أغوت يبلغ المربع الذهبي 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في موقعة برشلونة ونابولي 0:28 دقيقة السد يقترب من التتويج باللقب 0:32 دقيقة شابوفالوف يغادر قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 3:26 دقيقة شيرباكوفا تحصد ذهبية التزحلق الفني على الجليد 3:45 دقيقة النرويج تتوج بذهبية التزلج النوردي المزدوج 3:30 دقيقة ذهبية ورقم قياسي لليابانية ميهو 4:01 دقيقة الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" بسبب قرار "الكاف" 0:24 دقيقة إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً