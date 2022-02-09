الجزائري بغداد بو نجاح افتتحَ بابَ التسجيل لحامل ِاللقب عند الدقيقةِ الخامسة َعشرة.

فيما أمن سانتي كازورلا انتصار أصحابِ الأرض بإضافتهِ الهدفَ الثاني قبيل نهايةِ الوقت الرسمي للمباراة، ليحافظ السد على سجلهِ الخالي من الهزائم هذا الموسم.

الدحيل يعزز وصافته

وعزز الدحيل مركزَه الثاني بفوزهِ على ضيفِه الشمال بأربعةِ أهداف لهدف.

الكيني مايكل أولونغا افتتحَ التسجيل للدحيل في الدقيقةِ الثالثة والعشرين، ومن ركلة حرة متقنة أضاف الكوري الجنوبي نام تاي هي الهدفَ الثاني في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول.

قبل أن يعودَ أولونغا ويعززَ تقدمَ الدحيل في الدقيقةِ السادسة والخمسين بهدفٍ أكدتهُ تقنية ُالفار، فيما اختتم ايدميلسون جونيور الرباعية في الدقيقةِ الحاديةِ والستين من تسديدةٍ من خارج ِمنطقةِ الجزاء.

فيما حملَ هدفُ الشمال الوحيد توقيعَ اللاعب أمجد عطوان من علامةِ الجزاء في الأنفاس ِالأخيرة.

وفاز قطر على الوكرة بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاءٍ نفذها العراقي بشار رسن في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأكمل الوكرة المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارس مرماه سعود مبارك الخاطر في الدقيقة الثانية والستين.

