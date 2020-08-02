

وغرّد السد حامل لقب الدوري القطري على الصور التي ظهر بها كازورلا وهو يرتدي وشاحاً حمل شعار النادي: "صور وصول سانتي كازورلا إلى الدوحة".



وارتبط كازورلا أسطورة فياريال الإسباني بالانتقال إلى السد القطري في وقت سابق وبات اكتمال الصفقة بانتظار الإعلان الرسمي فقط.

وكان السد قد غرّد منذ أقل من أسبوعين: "الاتفاق تم، بانتظار قدوم اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة لاتمام بقية التفاصيل".



وبدأ كازورلا مسيرته في صفوف النادي الأصفر وأمضى فيه معظم مراحل مسيرته كما لعب أيضاً لعدة فرق منها ملقا وأرسنال ثم عاد إلى النادي في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل.

ويبقى التتويج بلقب أمم أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا الأبرز في مسيرة زميل تشافي هيرنانديز السابق، والذي يتولى مهمة تدريب السد حالياً.