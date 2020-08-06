وكان كازورلا قد حلّ بالعاصمة القطرية الدوحة مطلع الأسبوعِ الحالي لإتمام تفاصيل عقد انضمامه إلى النادي القطري قادما من فيّـاريال.

وقضى كازورلا البالغ 35 عاماً، معظم مسيرته بين ناديي فيّـاريال وآرسنال كما حمل أيضا ألوان ملـقا وريكرياتيفو ويلفـا.

