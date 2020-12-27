السد يعلن إصابة بوعلام وكمال بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS December 27, 2020 14:40 0:27 دقيقة أعلن نادي السد القطري أن الفحوصات التي أجريت للفريق أثبتت إيجابية المسحات للاعبين خوخي بوعلام وحسام كمال، وبالتالي غيابهم عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا. دوري نجوم قطر السد خوخي بوعلام فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة السد يعلن إصابة بوعلام وكمال بفيروس كورونا 1:02 دقيقة مودريتش يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد 0:42 دقيقة تأكد غياب ميسي عن مباراة إيبار القادمة 0:58 دقيقة ميسي يُشيد بغوارديولا ويتحدث عن بصماته في التدريب 0:35 دقيقة سانتو يُشيد بمواطنه مورينيو قبل مواجهتهما 0:25 دقيقة مورينيو يؤكد على صعوبة المواجهة أمام وولفرهامبتون 3:31 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة عروضه القوية وتعزيز صدارته 3:11 دقيقة أرتيتا يحث لاعبيه على تقديم المزيد ولامبارد منزعج 3:47 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر دون عناء ويصبح خامساً 2:48 دقيقة إيفرتون للمركز الثاني بفوزه الهزيل على شيفيلد