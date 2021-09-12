وأنجز "الزعيم" المهمة خلال نصف ساعة تقريباً بعدما افتتح التسجيل عندما مرر الجزائري بغداد بونجاح كرة وصلت للمدافع بوعلام خوخي حولها للشباك (22).

وعاد بونجاح ليصنع هدفاً آخر وهذه المرة بتمريرة لرودريغو تباتا داخل المنطقة سجل منها الأخير الهدف الثاني (32).

وقلب الدحيل تأخره أمام الخور بهدف إلى فوز عريض 4-1 مسجلاً انطلاقة مثالية لحملة استعادة اللقب.

وفاجأ فريق المدرب الألماني وينفرد شايفر منافسه بهدف مبكر عبر كرة ثابتة نفذها البرازيلي رافايل فاز بطريقة جميلة (4).

واحتاج الدحيل لبعض الوقت قبل أن يعادل النتيجة عن طريق الكيني مايكل أونغا الذي استثمر تمريرة إسماعيل محمد (34)، قبل أن يستهل إسماعيل الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم عندما استغل كرة عادت من الحارس بعد تسديدة التونسي فرجاني ساسي (50).

وعاد أولنغا ليسجل الثالث من ركلة جزاء كسبها بنفسه (68) قبل أن يختتم خالد محمد الرباعية من هجمة مرتدة (88).

وقاد الدولي الغابوني آرون بوبيندزا فريقه العربي لفوز ثمين على الوكرة 1-صفر، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.





