أندري أيو افتتح التسجيلَ للزعيم عد الدقيقة السابعة عشرة، وعدل السيلية النتيجة مع نهاية الشوط الأول بهدف كارلوس ستراندبيرغ، قبل أن يوقع بغداد بونجاح على الهدف الثاني للسد في الدقيقة الخامسة والستين، وضيع السلية فرصة تعديل النتيجة بعد إهدارلاعبه فيتفا زيديس ركلة جزاء قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتواصلت متاعبُ الريان بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أم صلال ضمن الجولة ذاتِها.

الرهيبُ لم ينجح في زيارةِ الشباك رغم كثرةِ الفرص التي تحصل عليها، ليفشلَ في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد أن انقاد للخسارة في الجولات الأربع الأولى ويكونَ بهذا التعادل قد حصد نقطتَه الأولى هذا الموسم.

