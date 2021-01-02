وتسببت الخسارة الثقيلة لمتذيل الترتيب (6 نقاط) بإقالة المدرب يوسف آدم وتعيين وسام رزق المدرب السابق لقطر بديلاً.

ورفع الزعيم رصيده الى 32 نقطة مبتعداً في الصدارة بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن أقرب مطارديه الغرافة الثاني الذي يلاقي قطر الخامس (19 نقطة) الأحد في ذات الجولة.

وكان السد تعادل في مباراته الأخيرة مع قطر 1-1.

وصمد الخريطيات 70 دقيقة قبل أن ينهار في ثلث الساعة الأخير، مستقبلاً الأهداف تباعاً، إذ جاءت البداية عبر البديل ردودريغو تباتا لاعب المنتخب القطري السابق الذي استقبل عرضية حسن الهيدوس وأودعها الشباك.

ثم أضاف البديل الآخر علي أسد هدفاً ثانياً إثر تمريرة نموذجية من الجزائري بغداد بونجاح (73 )، ليعود تباتا ويسجل الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة (78)، فيما أضاف بونجاح الهدفين الرابع والخامس (82 و90).

وسقط الريان بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، أمام السيلية 0-2.

ومنح الإيراني شجاع خليل زاده التقدم للسيلية بهدف خطا في مرمى فريقه عندما أراد إبعاد الكرة من أمام البرازيلي تياغو بيزيرا لكنه وضعها على يسار الحارس فهد يونس (6).

وكسب السيلية ركلة جزاء بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد إثر خطأ ارتكبه المدافع دامي تراوري ضد بيزيرا، لينفذ اللاعب البرازيلي الركلة بنفسه بنجاح هدفاً ثانياً (16).

واستعاد الأهلي التوازن عقب الخسارة أمام الدحيل 3 - 5 في الجولة الماضية، ليتجاوز الوكرة 2-0.

ورفع العميد رصيده إلى النقطة 22 متقدماُ الى المركز الثالث مؤقتاُ، في حين ظل رصيد الوكرة عند النقطة 13 متراجعاً إلى المركز الثامن.







