جاءت المباراة قوية المستوى ومثيرة في شوطيها وافتتح التسجيل السد عن طريق لاعبه حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الدولي الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم تمكن لاعب الوسط الغاني أندريه أيو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45) أحرز هاشم علي أول أهداف الريان ثم أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني للـ"رهيب" في الدقيقة 50، قبل أن يحسم نجم السد ومنتخب قطر أكرم عفيف فوز فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 58.

ورفع السد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالمشاركة مع الدحيل وكل منهما سجل 9 أهداف ودخل مرماه 3.

الدحيل يواصل انطلاقته القوية

من جانبه واصل الدحيل انطلاقتَه القوية هذا الموسم وحقق انتصارَه الثالث توالياً بتغلبه على ضيفه الغرافة 3-1 لحساب الجولة ذاتها.

وسجل كل من المعز علي (28 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن مصطفى (54 و67) ثلاثية فريق الدحيل فيما دوّن أحمد علاء هدف الغرافة الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ورفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط بينما توقف رصيد الغرافة عند 6 نقاط.

