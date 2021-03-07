وصار رصيد السد 50 نقطة بفارق 13 عن ملاحقه الدحيل حامل اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وسجل للسد هدّافه الجزائري بغداد بونجاح 34، يوسف عبد الرزاق 51، ورودريغو تاباتا 90+3 في المباراة التي أقيمت على ستاد جاسد بن حمد بنادي السد بحضور محدود من جماهيره.

وهذا اللقب رقم 15 للسد في الدوري و75 بشكل عام.

في المقابل، تجمد رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز العاشر، على بُعد نقطة واحدة عن ملحق الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية الذي يدخله صاحب المركز قبل الأخير.

وكرَس فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الفوارق الكبيرة التي صاغها عن باقي منافسيه في الموسم الحالي بعدما جرد الدحيل من اللقب، مع سجل خال من الهزائم عقب تحقيقه 16 فوزا مقابل تعادلين فقط.

ويمضي "الزعيم" بخطوات ثابتة نحو الهيمنة على الألقاب المحلية بعدما توج بطلاً للكأس على حساب الغريم الدحيل 2-0، فيما يواصل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس أمير دولة قطر ببلوغه الدور نصف النهائي على حساب الغرافة بخماسية نظيفة، ضارباً موعداً مع العربي.

وسجل الريان فوزاً متأخراً على ضيفه الأهلي 3-1، لينفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة مستفيدا من خسارة قطر أمام العربي بهدف نظيف.

وتجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة وتراجع الى المركز السابع.

تقدم الريان عبر الإيفواري يوهان بولي (15)، وعادل الأهلي بفضل ناصر خلفان (72)، ليعود وينتزع الفوز في الوقت بدل الضائع بفضل الجزائري ياسين إبراهيمي (90 +3 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (90+6) .

وأحيا العربي آماله في المنافسة على مقعد قاري بفوزه الصعب على قطر 1-0، رافعا رصيده الى 26 نقطة متقدما للمركز السادس. في حين تجمد رصيد قطر عند 28 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

ويدين العربي بفوزه للاعب الدولي السابق سيبستيان سوريا الذي سجل هدف المباراة الوحيد بوقت مبكر برأسية بعدما استقبل بنجاح عرضية فهد شنين (8).

وانتفض الوكرة منهياً سلسلة من ست مباريات لم يذق خلالها الفوز (4 هزائم وتعادلين) بفوزه على السيلية 1-صفر.

ورفع الوكرة رصيده الى 18 نقطة وتقدم للمركز التاسع مبتعداً عن ملحق الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد السيلية عند 23 نقطة في المركز الثامن.