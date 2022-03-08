السد يحسم كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على الريان March 8, 2022 19:37 2:44 دقيقة في دوري نجوم قطر وفي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة حسم السد كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على ضيفه الريان بهدف دون رد، محافظاً بذلك على سجله خالياً من الخسارة قبل جولة على نهاية الموسم. تقارير إخبارية السد الريان -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة مباراة ليفربول (0) وإنتر (0) – التغطية الخاصة 1:05 دقيقة بولندا إلى نهائي المسار الثاني في تصفيات المونديال 2:37 دقيقة زيادة في طرح أسهم الأندية الإيرانية في البورصة 2:44 دقيقة السد يحسم كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على الريان 0:34 دقيقة قمّة الهلال والمريخ من دون جمهور ! 0:34 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم يلجأ إلى الـ"كاس" 1:51 دقيقة بوتياس تتحدّث عن المساواة مع الرجال في الرياضة 4:09 دقيقة مقابلة "عاطفية" مميزّة لجورجينيو مع والدته 13:10 دقيقة فرانتشيسكا بيتشينيني في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:32 دقيقة مشاركة نسوية فاعلة في الإعداد لاستضافة مونديال قطر