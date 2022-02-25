وتحصّل فريق الدحيل على ركلة جزاء تولّى إيدميلسون تنفيذها بنجاح في الدقيقة 36، قبل أن يتمكّن أكرم عفيف من تعديل النتيجة في الدقيقة 59.

وفي الدقائق العشر الأخيرة تحصّل الدحيل على ركلة جزاء ثانية لكن الحكم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وبعد نهاية المباراة احتفل السد على ملعبه بتتويجه باللقب للمرة السادسة عشرة.

يذكر أنّ المباراة شهدت تكريم القائد السابق للسد عبد الله كوني.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب الشمال على الأهلي بثلاثية نظيفة في حين حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة السيلية ونادي قطر.