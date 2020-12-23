سقط مدرب منتخب فرنسا السابق لوران بلان أمام نظيره الإسباني تشافي هرنانديز في أولى مبارياته كمدرب للريان، وذلك بخسارة الأخير أمام السد بهدف وحيد في الدقائق الأخيرة الأربعاء في المرحلة العاشرة من الدوري القطري لكرة القدم.

وكان الفريقان يتجهان إلى التعادل السلبي قبل أن يخطف الجزائري بغداد بونجاح هدف الفوز في الدقيقة 83، مانحا فريقه انتصاره التاسع مقابل تعادل في 10 مباريات، ليعزز بذلك صدارته للترتيب بـ28 نقطة وبفارق 7 عن الغرافة الثاني.

وتوجهت الأنظار إلى مواجهة الأربعاء التي انتهت بهزيمة ثالثة هذا الموسم للريان ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس، لأنها كانت الأولى لبلان في الدوري القطري الذي يستقطب منذ أعوام النجوم والمواهب الأجنبية، على غرار لاعب أرسنال الإنكليزي السابق الإسباني سانتي كازورلا الذي وقع مع السد في آب/أغسطس الماضي.

وعاد بلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع منتخب الديوك، إلى مقاعد التدريب بعد أن خيّر الراحة لأربع سنوات.

