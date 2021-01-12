ويتصدر السد الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الدحيل الطامح الى تقليصه للإبقاء على آماله في الدفاع عن اللقب إحياء المنافسة بحثاً عن الاحتفاظ باللقب المتوج به ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ورغم هيمنة السد على السجل التاريخي للبطولة بأربعة عشر لقباً، إلا أن الدحيل فرض نفسه رقما صعبا منذ ظهوره في الدرجة الأولى بداية العقد الماضي تحت مسمى لخويا إذ ظفر بسبعة ألقاب في النسخ العشر الأخيرة.

وعرفت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تفوقاً للسد الذي فاز في إياب النسخة الماضية من الدوري 1-صفر وأقصاه من نصف نهائي كأس الأمير (4-1) قبل التتويج على حساب العربي، ثم جدد الانتصار في ذهاب النسخة الحالية من الدوري (3-1).

وكشر الفريقان عن أنيابهما في المرحلة الثالثة عشرة بعدما سحقا السيلية والوكرة 8-صفر و8-1 على التوالي وكشفا عن جاهزية كبيرة.

واستعاد السد خدمات نجميه أكرم عفيف وخوخي بوعلام بعد شفائهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عاد أحمد ياسر الى التدريبات مع الدحيل بعد غيابه عن المباراة الأخيرة.

وأكد مدرب السد الإسباني تشافي أن فوز فريقه يعني الاقتراب بنسبة كبيرة من استعادة اللقب، مضيفا "هي أشبه بالنهائي، النقاط الثلاث ستجعلنا نبتعد بفارق 11 نقطة ما يعني عملياً أننا الأقرب للتتويج بالدوري، لكنها تبقى مواجهة كبيرة تحظى بالخصوصية".

وشاطره مدرب الدحيل الفرنسي صبري لموشي الرأي بقوله "الخسارة تعني فقدان اللقب بنسبة كبيرة، لذا فهي مواجهة مصيرية بالنسبة لنا وسنبذل قصارى جهدنا للإبقاء على حظوظنا في المنافسة من خلال الفوز".

وتفتتح المرحلة بمواجهة واعدة تجمع بين الريان السادس (19 نقطة) والذي استعاد التوازن عقب الفوز على الغرافة، وقطر الثالث (23 نقطة) والباحث عن مواصلة سلسلة رائعة من النتائج الايجابية بعدما تجنب الخسارة في ثماني مباريات محققا ستة انتصارات.

ويأمل السيلية الثامن (15 نقطة) في تضميد جراح السقوط المذل أمام السد عندما يلتقي الخريطيات صاحب المركز الاخير بست نقاط، والأمر ذاته بالنسبة الى الوكرة عندما يواجه شريكه في المركز الثامن أم صلال (13 نقطة لكل منهما) الأربعاء، فيما يلتقي الغرافة الرابع (23 نقطة) مع العربي السابع (18 نقطة) في اليوم ذاته.

وتختتم المرحلة بلقاء الخور صاحب المركز قبل الأخير بسبع نقاط مع مضيفه الأهلي الخامس برصيد 22 نقطة.