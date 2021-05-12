إعلان التمديد جاء بعد أيام قليلة من قيادة تشافي للفريق إلى نهائي كأس أمير دولة قطر عقب الفوز على العربي.. وكان تشافي قد تولى قيادة الفريق عام 2019 بعد إعلان اعتزالِه كرةَ القدم، وتوج معه بعدة ألقاب على الصعيد المحلي، أبرزُها لقبُ الدوري المحلي وكأسُ أمير دولة قطر إضافة للتتويج بكأسِ قطر وكأس السوبر القطري.

