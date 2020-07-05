وقال تشافي في تصريحات نقلها موقع النادي: سعيدٌ بتجديد عقدي مع الزعيم وأعمل مع إدارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات ومن أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الاسباني غابي والمكسيكي ماركو فابيان.

وكان تشافي قد تولى قيادة الزعيم مطلع موسم 2019 - 2020، قبل أن يحصد مع السد لقبي كأس السوبر وكأس قطر.

وأضاف مدرب السد: سعيد بأكتمال عقد اللاعبين اليوم بعد أنضمام لاعبي المنتخب الأول، استعداداً لاستكمال الدوري

وختم لاعب برشلونة السابق حديثه بالقول: "أنا سعيد بالاستمرار مع السد، وسيكون هدف الفريق دائماً المنافسة على كل البطولات”.

ولعب تشافي في السد لـ4 مواسم بعد انتقاله من برشلونة عام 2015، ثم تحول ليكون مدرب الفريق الأول تحديداً في شهر أيار/ مايو من عام 2019.