ورغم تتويجه بلقب الموسم الحالي قبل عدة جولات ولعبه بعشرة لاعبين منقوصاً من خدمات بيدرو ميغيل إثر طرده في الدقيقة الثامنة والعشرين غير أن الزعيم استعاد زمام الأمُورِ سريعاً بهدفِ علي أسد في الدقيقة الثانية والثلاثين.

ومع تَسجيل بوعلام خوخي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والأربعين عاد سانتي كازورلا للتقدم مجدداً بهدفٍ أحرزه في الدقيقة السابعة والستين قبل أن يُفَاجِأ أكرم عفيف الخور بهدفِ السد الثالث بعدها بدقيقة واحدة، ليُواصل أندريه أيو مِهرجان أهداف فريقه في الدقيقة التاسعة والسبعين ولم يُخَفِف هدفُ حارب السعدي للخور في الدقيقة الثالثة والثمانين من وَقْعِ الخسارة القاسية على فريقه القابع في المركز الحادي عشر.

وحقق الريان فوزا ثمينا على ضيفه نادي قطر بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

خالد محمودي منح التقدم للضيوف بهدف مبكر عند الدقيقة الثانية، لكن ستيفن نزونزي عادل النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وفي الدقيقة السابعة والستين أضاف زميلُه يوهان بولي الهدف الثاني مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة ، قبل أن يطرد الحكمُ نزونزي عند الدقيقة الثامنة والثمانين.

واكتفى السيلية بالتعادل مع الأهلي بهدفين لكل منهما حيث افتتح عبد الرشيد إبراهيم التسجيل للأهلي عند الدقيقة الثامنة والعشرين وعادل النتيجة للسيلية دوستو نبيك خامداموف عند الدقيقة الرابعة والثلاثين ليعود عبد الرشيد عند الدقيقة الثامنة والثلاثين ليمنح فريقه التقدم مجدداً لكن إدريس فتوحي أدرك التعادل للسيلية قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء

