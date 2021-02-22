السد الذي يتصدر الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه الدحيل، يضع نصب عينيه الفوز ولا شيء سواه من أجل الاستفادة من أي تعثر للدحيل الذي يواجه الغرافة، فخسارة الدحيل ستمنح السد فرصة التتويج باللقب اليوم في حال تخطى عقبة العربي الذي يقدم مستويات قوية مؤخرا حيث لم يخسر في آخر سبع جولات.

