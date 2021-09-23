الريان يقدم لاعبه الجديد خاميس رودريغيس إلى جماهيره في استاد أحمد بن علي المونديالي من قبل beIN SPORTS September 23, 2021 19:29 0:43 دقيقة في حدث تشهدُه الملاعب القطرية لأول مرة، قدمَ نادي الريان لاعبه الجديد الكولومبي خاميس رودريغيس لجماهيره التي سجلت حُضُورها في بعضِ مُدَرجات استاد أحمد بن علي المونديالي. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الريان خاميس رودريغيس -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح 0:43 دقيقة الريان يقدم خاميس إلى الجماهير بطريقة رائعة 22:11 دقيقة مراسم تقديم خاميس رودريغيس نجم الريان الجديد 0:43 دقيقة برشلونة يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات 3:14 دقيقة في مثل هذا اليوم...بداية مشوار النجم ديفيد بيكهام 0:40 دقيقة هاليب تنهي شراكتها مع المدرب الأسترالي دارن كاهيل 1:03 دقيقة جولة تفتيشية للفيفا في مدينة فيلادلفيا 0:29 دقيقة براغانتينو البرازيلي يقترب من بلوغ النهائي 3:55 دقيقة الأندية الإسبانية تخفض أسعار الاشتراكات الموسمية 2:50 دقيقة يوفنتوس يمرّ بأيام عصيبة