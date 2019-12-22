وضمن المرحلة ذاتها تعادل العربي مع قطر 1-1 وحقق السيلية فوزاً صريحاً على أم صلال بهدفين نظيفين.

وفي مواجهة الريان والوكرة تمكن الجزائري الدولي ياسين براهيمي من إحراز هدف الفوز للريان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الريان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الوكرة عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وفي مواجهة أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل العربي مع قطر (1-1) افتتح التسجيل حمدي الحرباوي للعربي وتعادل البرازيلي كايكي لقطر في الدقيقة 25، ورفع العربي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس فيما أصبح رصيد قطر 13 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز السيلية على أم صلال بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى ادن محمود في الدقيقة الثالثة وعبد القادر إلياس في الدقيقة 38 والفوز هو الخامس للسيلية هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد أم صلال عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير.