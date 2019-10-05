وافتتح الأرجنتيني غابريل ميركادو عداد أهداف اللقاء لمصلحة الريان في الدقيقة الخامسة والعشرين قبل أن يتمكن الكوري الجنوبي (نام تاي هي) من تعديل النتيجة بعدها بثلاث دقائق.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد (تاباتا) التقدم مجدداً للرهيب إثر متابعته تسديدة الجزائري ياسين براهيمي (43).

ونجح الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدفِ التعادل للسد برأسية متقنة (54).

وعاد عبد العزيز حات ليكسر التعادل مرة جديدة في الدقيقة التاسعة والخمسين حين سدد كرة أخطأ سعد الشيب حارس السد في التعامل معها، ومن ثم أتى الدور على براهيمي ليختتم رباعية الريان عند الدقيقة السبعين، رافعاً رصيد فريقه إلى النقطة الثانية عشرة وهو ذاتُ رصيد السد.