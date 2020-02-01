وفي أول مباراةٍ تحت قيادة مدربه الجديد المغربي وليد الركراكي سقط الدحيل أمام الريان بهدف دون رد في ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري.

ويرجع الفضل في انتصار الريان إلى لاعبه الإيفواري يوهان بولي الذي وقع هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والستين ممكناً فريقه من الصعود إلى المركز الثاني (31 نقطة) بفارق نقطتين عن الدحيل المتصدر.

وضمن الجولة ذاتِها قاد أكرم عفيف السد إلى الفوز على السيلية بثلاثة أهداف دون مقابل.



عفيف دوّن أهداف المباراةِ الثلاثة بعد ثلاث دقائق فقط من صافرة البداية وتولى تنفيذ ركلة الجزاء التي منحت لفريقه بعد الاستراحة بثلاث دقائق مدوّناً ثاني الأهداف، قبل أن يبصم على الهاتريك بتدوين الهدفِ الثالث عند الدقيقة الرابعة والخمسين مانحاً فريقَه النقاط التي رفعت رصيدَه إلى ثلاثين نقطة.