افتتح أيمن حسين التسجيل للمرخية في الدقيقة العاشرة، وقبيل نهاية الشوط الأول عدل دامي تراوري النتيجة للريان، ومنح علي المهندي الفوز للمرخية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفاز الدحيل على قطر بثلاثية نظيفة، في حين تعادل الوكرة مع الأهلي (2-2).

