وقدم الريان شوطاً أول متواضعاً سيطر خلاله أم صلال على المجريات وتقدم مبكراً عن طريق الأردني ياسين البخيت مستثمراً خطأ المدافع الإيراني شجاع خليل زاده (8).

وتضاعفت متاعب الريان الذي افتقد لخدمات الجزائري ياسين إبراهيمي للإصابة، بطرد الكاميروني فرانك كوم بعد نيله بطاقة صفراء ثانية (51) ليعزز أم صلال التقدم بهدف ثانٍ بعد أربع دقائق عن طريق البرازيلي ايسيال باربوسا (55).

وانتفض الريان في ربع الساعة الأخير، فقلص بولي الفارق من ركلة حرة بطريقة جميلة (74) قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف التعادل من تسديدة بعيدة (85).

وحقق الغرافة بداية جيدة بفوز مستحق على الشمال الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى 2-صفر.

وتقدم الغرافة مبكراً عبر أحمد الجانحي عندما استثمر كرة على طبق من ذهب من الجزائري سفيان هني (20) قبل أن يعود الأخير ويقدم تمريرة أخرى سجل منها مؤيد فضل الهدف الثاني (31).

وانتفض الشمال في الشوط الثاني، وأنقذ حارس الغرافة يوسف حسن مرماه من تسديدة قوية للكولومبي جيسون اسكوبار، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو (VAR) هدفاً لبهاء فيصل بداعي التسلل.

وقال مدرب الغرافة الإيطالي أندريا ستراماتشوني "كان من المهم أن نسجل بداية جيدة ونحقق الفوز. اللاعبون قدموا مستوى طيبًا. المنافس كان أفضل في الشوط الثاني والحارس يوسف حسن كان في الموعد".

وتعادل قطر والأهلي بدون أهداف.



