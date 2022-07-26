نقدم لكم " #الرحلة " الكرة الرسمية للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ⚽️🤩 pic.twitter.com/SoZNXgZxMk — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) July 26, 2022

وقالت المؤسسة في خبر نشرته على موقعها الرسمي: "الرحلة" هي الكرة الرسمية المستخدمة لبطولات مؤسسة دوري نجوم قطر، ومنها بطولة دوري نجوم QNB للموسم 2022- 2023، والذي يعتبر من أوائل الدوريات التي تستخدم الكرة الجديدة الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتم الكشف عن كرة "الرحلة" في آذار/ مارس الماضي وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم يومها إن شركة أديداس كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ "ولقّبتها باسم الرحلة، وهي الكرة الـ14 على التوالي التي تصنعها أديداس لكأس العالم، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة".

لُقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة "من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم والانتشار المستمر للعبة".

على صعيد الاستدامة، تُعدّ "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

لمعرفة المزيد عن هذه الكرة: الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر أعلنت عن إقامة مواجهة العربي والريان يوم 11 آب/أغسطس القادم في استاد لوسيل المونديالي.

استاد لوسيل المونديالي يستضيف لقاء العربي والريان

