ديربي الدوحة يَشتَعِلُ في العربي.. وصدامٌ بين الجارين في الغرافة.

وفي التفاصيل ذكرت الراية: تَستعدُ الملاعبُ الكُروية لاستئناف الدوري من خلال فصلٍ جديدٍ من فصول الإثارة والندية مع انطلاقة الجولة الحادية عشرة خلال يومي الإثنين والثلاثاء المُقبلين، وذلك بعد فترةِ التوَقُف التي استمرت لمدة ثلاثةِ أشهرٍ بالنسبة لبعض الأندية بسببِ الانشغال بمُنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وبطولة كأس الخليج العربي، أو فترةِ التوقف القصيرة للبعض الآخر بسببِ التعديلات التي جرت مؤخرًا على جدول المُنافسات.

ومن المُنتظر أن تَكْشِفَ لنا هذه الجولةُ الكثير من الغموض باعتبارِ أنها ستوضحُ لنا العديد من معالمِ الفِرَقِ المُتبارية في هذه المُباريات خاصة أن كلَ فريقٍ يبحث عن أفضل النتائج في هذا التوقيت