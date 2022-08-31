وسجّل للفائز كل من عبد الله السليطي (خطأ في مرمى فريقه 9) ونام تاي هي (52) ومايكل أولونغا (75 من ركلة جزاء).

وضمن المرحلة ذاتها تعادل الأهلي مع الغرافة في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وافتتح سيف الدين فضل الله التسجيل للغرافة (24)، ثمّ طُرد إسلام توكتاهوجاييف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (36)، وبعدها بدقيقة وقّع اللاعب علي قادري هدف التعادل للأهلي معيدا الأمور لنقطة البداية، قبل أن يحرز اللاعب سفيان هني الهدف الثاني عند الدقيقة (39)، وأضاف حسين كنعاني الهدف الثالث في الدقيقة (63).

وقلّص إسحاق بلفوضيل النتيجة للغرافة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (85).

الدقائق الأخيرة من المباراة ارتفعت فيها الإثارة بطرد لاعبين من الأهلي هما شجاع خليل زاده و محمد آل اسحاق ، ليخطف ياسين براهيمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.