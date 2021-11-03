المباراة التي حظرها وفد من إدارة برشلونة سعيا للتعاقد مع مدرب السد تشافي، افتتح بغداد بونجاح التسجيل فيها في الدقيقة الرابعة قبل أن يعدل للدحيل مايكل أولونغا في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 31 سجل بيدرو هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، ومع نهاية الشوط الأول تحصل لويس مارتن على البطاقة الحمراء بعدها تمكن خوخي بوعلام من تعديل النتيجة في الدقيقة 73 ليعود ذات اللاعب بعدها بدقيقة ويسجل الهدف الثالث للسد. وفي الدقيقة 89 تمكن مايكل أولونغا من إحراز الهدف الثالث للدحيل ليخرج كل فريق بنقطة.

وفي مباراة ثانية انقاد الريان لخسارة جديدة بسقوطه أمام الغرافة بهدفين دون مقابل.

مهدي تاهرات كان المبادر بالتسجيل للفهود قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ليضيف زميله أحمد الجانحي الهدف الثاني للغرافة بطريقة رائعة. وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 15 نقطة.

وتعادل الأهلي مع الشمال سلباً، ليواصل العميد نتائجه السلبية دون القدرة على تحقيق أي انتصار بستة تعادلات وثلاث هزائم، ليحتل المركز العاشر.

