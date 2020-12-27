الأهلي كان المبادرَ بالتسجيل بهدف ناصر خلفان منذ الدقيقة الثانية بعيد بعد ذلك بثلاث دقائقَ عادل إدواردو رودريغيـس النتيجة َ للدّحيل ،،

و أضاف أحمد ياسر الهدفَ الثانيَ للدّحيل في الدقيقة الثامنة،ووسّع إيدميلسون جونيور النتيجة إلى ثلاثيّـة عند الدقيقة الثانية عشرة، وقبل نهاية الشّوط الأول قلّص نبيل الزهر الفارقَ للأهلي من ركلة جزاء،قبل أن يدوّنَ المعز علي رابع َ أهداف الدحيل عند الدقيقة السّادسة والخمسين، وعاد "نبيل الزهر" ليحرزَ هدفَه الشخصيَّ الثاني والثالثَ لفريقه الأهلي في الدقيقة السّابعة والستّين، وقبل نهاية المباراة اختتم مونتاري خماسية الدحيل بمجهود فردي رائع.

بدوره ولحساب الجولة ذاتها فاز العربي على السيلية بهدف وحيد وقع عليه مهرداد محمدي کشمرزي 43. والريان على الخور بالنتيجة ذاتها سجل الهدف الفرنسي يوهان بولي 48.