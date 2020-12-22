الدحيل يكتسح الخور بسداسية

محمد مونتاري افتتح التسجيل للدحيل بعد خمس دقائق فقط من البداية، وأضاف إدميلسون الهدف الثاني بعدها بست دقائق، وعند الدقيقة الستين أضاف، إدواردو بيريرا رودريغيز، ثالث أهداف الدحيل من ركلة جزاء.

وبعد أربع دقائق قلّص، ليونار دو جمالهو دي سوزا الفارق لمصحلة الخور، لكنّ إدميلسون أعاد الفارق إلى ما كان عليه بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة الرابعة والسبعين، وزاد عبد الله عبد السلام الأحرق الغلّة بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثمانين، قبل أن يختتم أحمد ياسر النتيجة بتدوين الهدف السادس قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

