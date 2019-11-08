الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري من قبل beIN SPORTS November 8, 2019 22:29 0:54 دقيقة عزز الدحيل صدارته للدوري القطري بعد أن قلب تأخره بهدفين أمام مستضيفه الخور إلى فوز (3-2) لحساب الجولة العاشرة من المسابقة. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة "الفار" يمنح هوفنهايم فوزاً مثيراً في الوقت القاتل 2:54 دقيقة القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي 0:54 دقيقة الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري 0:39 دقيقة غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة 1:00 دقيقة ماذا طلب نشطاء في برشلونة من ميسي وسواريز؟ 1:30 دقيقة بارتي تحاول قيادة أستراليا لاستعادة مجد قديم 3:10 دقيقة انطلاق ثاني مواسم دوري الترياثلون في قطر 0:33 دقيقة "الملكي" يرحل إلى إيبار منتشياً بـ"سداسية" الأبطال 1:24 دقيقة غوارديولا يثني على كلوب قبل موقعة "أنفيلد" 1:08 دقيقة فيرمينيو يشدد على ضرورة التغلب على مانشستر سيتي