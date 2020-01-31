الدحيل يقدم مدربه المغربي الجديد وليد الركراكي لوسائل الإعلام January 31, 2020 11:07 2:22 دقيقة قدم نادي الدحيل القطري مدربه الجديد المغربي وليد الركراكي رسميا لوسائلِ الإعلام. وقد أكد الركراكي أنه يعلم أهداف إدارة الدحيل الحالية والمستقبلية ودرسها جيدا، وسيسعى للنجاح في تحقيقها. تقارير إخبارية الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً مقنعاً ويبلغ ربع نهائي الكأس 0:22 دقيقة فلورنزي معاراً من روما إلى فالنسيا 0:30 دقيقة ألكاسير ينتقل إلى فياريال ويفتتح الباب لقدوم جان 0:45 دقيقة البولندي بيونتيك من ميلان إلى هرتا برلين 52:20 دقيقة كواليس فينغر وديسايي- الحلقة الأولى 0:48 دقيقة تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالة 1:48 دقيقة تفشي ظواهر العنف والكراهية تؤرق الجميع في إيطاليا 0:52 دقيقة مدرب برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد ولكن...!! 0:45 دقيقة هل يغادر هاميلتون فريقه مرسيدس؟ 0:34 دقيقة اشتباكات عنيفة بين جماهير كولو كولو والشرطة