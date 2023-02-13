المرخية كان المبادر بالتسجيل في هذه المواجهة عن طريق اللاعب علي المهندي في الدقيقة الخامسة والخمسين، لكنَّ اللاعبَ خالد محمد عادل النتيجة َ للدحيل في الدقيقة الثالثة والسبعين، وواصل الدحيل استفاقتَه مضيفاً الهدف الثاني عن طريق مايكل أولونغا من تسديدة صاروخية في الدقيقة السادسة والسبعين ، وبعدها بدقيقتين مرر أولونغا كرةَ الهدف الثالث لـنام تاي هي ليكمل الثلاثية، وبهذا الفوزِ وصل الدحيل إلى النقطة الثانية والثلاثين.

وارتقى الريان مؤقتاً إلى المركز التاسع بفوزه الكبير على مستضيفه الأهلي برباعية دون رد

عبد العزيز حاتم منح الأسبقية للضيوف بحلول الدقيقة السادسة عشرة، وضاعف جيسون فارغاس تقدم الريان بهدف ثان دونه عند الدقيقة الرابعة والخمسين، وأكمل الأهلي المباراةَ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الإسحاق في الدقيقة السادسةِ والخمسين، وأضاف يوهان بولي ثالثَ أهدافِ الريان في حدود الدقيقة الثالثة والثمانين، وعاد اللاعبُ ذاتُه ليختتمَ رباعية َ الضيوف من علامة الجزاء قبيل صافرة النهاية بقليل.

وانتهت مواجهة السيلية وأم صلال بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للسيلية 33 مهرداد محمدي، فيما عادل عادل علوي لأم صلال في الدقيقة 37.