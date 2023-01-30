هدف المواجهة الوحيد أحرزه يوسف أيمن عند الدقيقة الثالثة، رافعاً رصيد فريقه إلى ستة وعشرين نقطة.

وضمن منافسات الجولة ذاتها تغلب الريان على مستضيفه الشمال بهدفين لواحد.

يوهان بولي منح التقدّم للريان عند الدقيقة الخامسة عشرة، وأضاف أسامة الطـَيـري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعين.

وقلّص لويك لاندري الفارق للشمال قبيل نهاية الشّوط الأول.

وتمكن نادي قطر من الفوز على العربي بثلاثة أهداف لاثنين.

عمر العمادي افتتح التسجيل لنادي قطر عند الدقيقة الثالثة عشرة، وأَضاف ناصر بير الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة.

وقلص هلال محمد النتيجة للعربي عند الدقيقة الخامسة والعشرين، وفي الدقيقة التاسعة والستين أضاف بين مالانغو ثالث أهداف نادي قطر، قبل أن يقلص آرون غونارسون النتيجة للعربي عند الدقيقة الثانية والثمانين.

وعرفت المباراة في دقائقها الأخيرة طرد لاعب نادي قطر بشار رسن بالبطاقة الحمراء.